مفاجأة بالمستندات.. الزمالك ينتظر قرارا من الفيفا بشأن إمام عاشور .. عاجل

ينتظر مسؤولو نادي الزمالك قرارا من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل الحصول على حق الرعاية في اللاعب إمام عاشور لاعب النادي الأهلي الحالي وميتلاند الدنماركي السابق.

ماذا تقول اللائحة؟

وتنص لائحة الانتقالات الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بأن في حالة انتقال أي لاعب خلال مدة عقده، يُدفع نسبة 5% من أي ثمن انتقال، لا يشمل مكافآت التدريب المدفوعة إلى ناديه السابق، وتوزيعها بواسطة النادي الجديد كحق رعاية «تضامن» على الأندية المتداخلة في تدريبه وتعليمه على مر السنوات.

وتعتبر نسبة الرعاية الخاصة بإمام عاشور تبدأ من عامه الثاني عشر حتى عامه الثالث والعشرين، بما يعني هذا الأمر بأنه يحق لكل الأندية التي مثَّلها اللاعب وكان مقيدا لديها بين سن 12 عاما وسن 23 عاما لها نسبة من حق الرعاية، بما فيها الأندية التي أعير لها.

حق الرعاية

الزمالك كان قد طلب من ميتلاند الدنماركي حقه في رعاية إمام عاشور إلا أن النادي الدنماركي ينتظر قرارا رسميا من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل مخاطبة الزمالك وإشعاره بكافة تفاصيل هذا الأمر.

ويعتبر إمام عاشور أحد أهم لاعبي النادي الاهلي والدوري المصري في الوقت الحالي ونجح في تسجيل أهداف في مختلف البطولات وبالتحديد في كأس العالم للأندية أمام اتحاد جدة ومن ثم هدف قاتل في مرمى سيراميكا كليوباترا والذي قاد الأهلي لنهائي كأس السوبر المصري لملاقاة فريق فيوتشر.