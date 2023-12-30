أسعار الأسمنت اليوم السبت 30-12-2023 في مصر.. ثبات كبير

شهدت أسعار الأسمنت اليوم السبت 30-12-2023، ثباتا كبيرا، حسبما أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، التي أكدت قبل أيام انخفاض أسعار الأسمنت في مصر، بسبب عدم إقبال المواطنين على الشراء خلال الفترة الحالية.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم السبت 30-12-2023 في مصر، كالتالي:

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

- طن أسمنت وادي النيل يبلغ 1900 جنيه.

- طن أسمنت المعلم 1880 جنيها.

- أسمنت السهم بلغ سعر الطن 1890 جنيها.

- كما يسجل سعر طن أسمنت الفهد 1620 جنيها.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

- سجل سعر طن أسمنت المسلح في الأسواق المصرية 1930 جنيها.

- سعر طن أسمنت جنوب الوادي في مصر 1890 جنيها.

- سعر أسمنت المخصوص بلغ 1920 جنيها.

- وصل سعر أسمنت السويدي اليوم السبت 2160 جنيها.

- سجل أسمنت النصر 1890 جنيها.

- وصل سعر أسمنت سيناء 42.5 الآن إلى 1830 جنيها.