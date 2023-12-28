بعد الانخفاض في أسعار الأسمنت.. «اعرف الطن وصل كام؟»

تراجعت أسعار الأسمنت بشكل واضح، أمس، إذ استقر السعر على التراجع، حسبما أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وسجل الأسمنت اليوم الخميس 28-12-2023 في مصر، مبلغ 2213 جنيها للطن، متراجعا بنحو 38 جنيهًا مقارنة مع الأسبوع الماضي، ليسجل أدنى سعر 1700 جنيه للطن في محافظة سوهاج، وأعلى سعر في الشرقية.

اسعار الاسمنت في السوق

وتوضح «الوطن» في السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم الخميس في الأسواق المصرية، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الأسمنت في مصر

الأسمنت الرمادي بـ2213 جنيها للطن.

سعر الأسمنت السويدي 2300 جنيه للطن.

سعر أسمنت النصر 2030 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1980 جنيها للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1980 جنيها للطن.

سعر أسمنت العسكري بني سويف 2000 جنيهات للطن.

سعر طن الأسمنت حلوان 2050 جنيها للطن.

أسمنت المسلح 2100 جنيه للطن.

سعر أسمنت الفهد 1980 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت السهم 1980 جنيها للطن.

سعر أسمنت المعلم 1980 جنيها للطن.