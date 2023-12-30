عاجل.. فيتوريا يطيح بـ28 لاعبا من قائمة منتخب مصر النهائية

بعد ساعات قليلة، يعلن روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفراعنة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، والتي ستشهد تواجد 27 لاعبا فقط ما يجعل المدرب البرتغالي يطيح بـ28 لاعبا خارج المنتخب، وذلك بعدما استدعى 55 لاعبا في وقت سابق بالقائمة المبدئية.

ويطيح المدير الفني البرتغالي بـ28 لاعبا من قائمة منتخب مصر النهائية لكأس الأمم الأفريقية، خاصة أن لوائح البطولة تحتم على روي فيتوريا تحديد القائمة بـ27 فقط.

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