عاجل.. بالأسماء فيتوريا يطيح بـ28 لاعبا من قائمة منتخب مصر

استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على استبعاد 28 لاعبا من قائمة الفراعنة النهائية المقرر الإعلان عنها قبل أيام من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، إذ اختار المدرب القائمة التي يعتمد عليها في المنافسات، من بين 55 لاعبا في القائمة المبدئية التي أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

وحسبما تنص عليه لوائح بطولة كأس أمم أفريقيا، فإنه سيتم تقليص القائمة المكونة من 55 لاعبا إلى 27 فقط (23 بالقائمة النهائية و4 لاعبين استبدال لظروف قهرية)، وهو ما يفرض على فيتوريا استبعاد 28 لاعبا قبل أيام من كأس الأمم الأفريقية.

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