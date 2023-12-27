28 لاعبا خارج قائمة منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا بأمر «كاف»

استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على استبعاد 28 لاعبا من قائمة الفراعنة النهائية المقرر الإعلان عنها قبل أيام من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، إذ اختار المدرب القائمة التي يعتمد عليها في المنافسات، من بين 55 لاعبا في القائمة المبدئية التي أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

لائحة أمم أفريقيا تجبر فيتوريا على الإطاحة بـ28 لاعبا من منتخب مصر

ووفقا لما تنص عليه لوائح بطولة كأس أمم أفريقيا، فإنه سيتم تقليص القائمة المكونة من 55 لاعبا إلى 27 فقط (23 بالقائمة النهائية و4 لاعبين استبدال لظروف قهرية)، وهو ما يفرض على فيتوريا استبعاد 28 لاعبا قبل أيام من كأس الأمم الأفريقية.

وكشف مصدر داخل منتخب مصر في تصريحاته لـ«الوطن سبورت»، أسماء الـ 28 لاعبا الأقرب للاستبعاد في الفترة المقبلة، والتي تضم كل من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - محمد بسام.

خط الدفاع: أكرم توفيق - أسامة جلال - رامي ربيعة - محمود مرعي - محمد شكري - أحمد رمضان - كريم حافظ - حسين السيد - حسام عبد المجيد - مفاضلة بين ياسر إبراهيم وأحمد سامي (أحدهما في القائمة والآخر خارج البطولة)

خط الوسط: رمضان صبحي - مهند لاشين - سام مرسي - نبيل عماد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - محمد إبراهيم - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - محمد عبد السميع - مفاضلة بين عبد الله السعيد ومصطفى فتحي وحسين الشحات (واحد منهم بالقائمة واثنين خارج البطولة)

الهجوم: أحمد ريان - أسامة فيصل - أحمد أمين قفة.

لائحة أمم أفريقيا تطيح بـ28 لاعبا من قائمة منتخب مصر

وتنص لائحة كأس الأمم الأفريقية على وجود 27 لاعبا فقط بالقائمة النهائية للمنتخبات المشاركة بالبطولة، على أن يكون 23 لاعبا أساسيين في القائمة، بينما الرباعي الآخر استبدال في حالة تعرض أي لاعب من الـ23 لإصابة قوية وطويلة خلال أيام البطولة.

وتضم قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس الأمم الأفريقية 55 لاعبا، وهي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل - محمود جاد - محمد بسام - محمد عواد.

الدفاع: علي جبر - محمد هاني - عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - أسامة جلال - أحمد سامي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود مرعي - محمد شكري - أحمد رمضان - كريم حافظ - حسين السيد - حسام عبد المجيد.

الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - محمود حمادة - حسين الشحات - عمر مرموش - أحمد زيزو - مروان عطية - مهند لاشين - سام مرسي - نبيل عماد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - محمد إبراهيم - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - عبد الله السعيد - محمد عبد السميع.

الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - أحمد حسن كوكا - محمود كهربا - مصطفى محمد - أحمد ريان - محمد شريف - أسامة فيصل - أحمد أمين قفة.