«الأرصاد»: طقس مشمس على أغلب الأنحاء.. ولا توجد فرص لتساقط أمطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد، اليوم السبت، وعلى مدار الأسبوع الجاري، موضحة أنه هناك حالة استقرار كبيرة في الأحوال الجوية على معظم محافظات الجمهورية؛ إذ حيسود طقس مشمس على أغلب الأنحاء، ولا توجد فرص لسقوط أمطار على المناطق الداخلية، لكن هناك أمطار خفيفة في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

استقرار في الأحوال الجوية على بعض المحافظات

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مدخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، خلال برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك استقرار في الأحوال الجوية على بعض المحافظات، ويسود طقس مائل الحرارة على جنوب الصعيد في النهار، لكن في الليل تكون درجة الحرارة أقل مقارنة بفترات النهار.

محافظة الإسكندرية ستشهد أمطار بين خفيفة ومتوسطة

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن محافظة الإسكندرية ستشهد أمطار بين خفيفة ومتوسطة، وتختلف شدتها من منطقة لأخرى، منوها إلى أن بعض المناطق الساحلية أيضا ستشهد أمطارا على مدار الأسبوع.

وحذرت الدكتورة منار غانم، من الشبورة المائية الكثيفة على مدار الأسبوع نهارا؛ إذ تؤدي إلى انخفاض كبير في الرؤية الأفقية على سائقي المركبات.