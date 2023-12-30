«الأرصاد» تحذر من الشبورة المائية على الطرق.. تصل لحد الضباب

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انتشار الشبورة المائية اليوم السبت؛ إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

«الأرصاد» تحذر من الشبورة المائية

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، أنه من المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية، وتكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

ولفتت الهيئة، إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 09 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 12 درجة مئوية.