«الأرصاد» تتوقع تساقط أمطار متوسطة اليوم على عدة مناطق.. هل تصل القاهرة؟

أمطار متوسطة وصلت إلى غزيرة شهدها عدد من المناطق أمس، وصلت القاهرة الكبرى وكانت غزيرة على القليوبية، لتعلن هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة لطمأنة المواطنين، إذ يتوقع الخبراء أن تكون الأجواء مستقرة اليوم على أغلب الأنحاء.

أضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقسا معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتبقى الأجواء باردة ليلا على أغلب الأنحاء وفي الساعات الأولى من الصباح.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة

أشارت هيئة الأرصاد في بيان، إلى أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون الأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس ومدن القناة، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرفة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وجاءت درجات الحرارة العظمى المتوقعة على مناطق الجمهورية، كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة مئوية.