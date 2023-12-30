تراجع أسعار الفاكهة اليوم السبت 30-12-2023 في الأسواق

شهدت أسعار الفاكهة اليوم السبت 30-12-2023 في مختلف الأسواق حالة من التراجع، أبرزها الموز والخوخ والتفاح، وتُعد الفاكهة من السلع الغذائية التي يتابع المواطنون أسعارها بشكل يومي، وتختلف أسعارها من منطقة لأخرى.

وتستعرض «الوطن» سعر الفاكهة اليوم حسب آخر تحديث للأسعار الذي أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، وهو سعر بيع التجزئة.

أسعار الفاكهة اليوم

جاءت أسعار الفاكهة اليوم السبت 30-12-2023 في الأسواق، كالتالي:

- سعر الموز البلدي: الكيلو بـ16 جنيها.

- سعر التفاح المحلي: الكيلو بـ25 جنيها.

- سعر الخوخ: الكيلو بـ25 جنيها.

- سعر البرقوق: الكيلو بـ33 جنيها.

- سعر موز مستورد: الكيلو بـ30 جنيها.

- سعر لارنج: الكيلو بـ5 جنيهات.

- سعر كيوي: الكرتونة بـ263 جنيها.

- سعر كنتالوب: الكيلو بـ18 جنيها.

- سعر كاكا: الكيلو بـ19 جنيها.

- سعر عنب مستورد: الكيلو بـ33 جنيها.

- سعر دوم: الكيلو بـ4 جنيهات.

- سعر جريب فروت: الكيلو بـ11 جنيها.

- سعر تفاح جولدن: الكيلو بـ43 جنيها.

- سعر أناناس: الواحدة بـ57 جنيها.