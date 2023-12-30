معلومات عن سلاح خطير تستخدمه إسرائيل للتجسس على غزة.. رخيص الثمن

مع استمرار الحرب بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، يستخدم الجيش الإسرائيلي، طائرات الاغتيال والتجسس لتقليل خسائره والتوصل لأنفاق الفصائل وتدميرها.

طائرات التجسس التي تستخدمها دولة الاحتلال الإسرائيلي اسمها «كوادكوبتر»، وهي مسلحة ومزودة بكاميرات مراقبة، تقوم بمهام الاستطلاع والقتال في نفس الوقت، فهي طائرات صغيرة يمكنها التحليق في الجو لمدة 40 ساعة متواصلة، من مسافة قريبة في الأماكن والممرات الضيقة، وتبلغ سرعتها القصوى 60 كيلومتر لكل ساعة، بحسب «إندبندنت» البريطانية.

أحد أنواع الطائرات المسيرة

وتعد «كوادكوبتر»، أحد أنواع الطائرات المُسيرة، وتتميز بأنها لها 4 مراوح أفقية تُستخدم لدفعها في الهواء، وتمكنها من الإقلاع والهبوط بشكل عمودي، كما يمكن التحكم بها عن بُعد بواسطة لوحة تحكم.

تقوم «كوادكوبتر» بعمليات عسكرية

وتتميز طائرات بالقيام بعمليات عسكرية، فهي تمتلك القدرة على حمل مواد متفجرة، ولجأت لها دولة الاحتلال الإسرائيلي في مرافقة قوات الجيش في الشوارع الضيقة، للتقليل من الخسائر في صفوف الجيش.

وتتميز طائرات «كوادكوبتر» بأنها رخيصة الثمن، ولا تتطلب تدريب عملي لتشغيلها، أو مهام شاقة، ويمكنها تحديد الهدف، وتساعد في عملية البحث عن الرهائن، وذلك من خلال جمع المعلومات الاستخباراتية.