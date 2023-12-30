زراعة 372 ألف فدان قمح في الشرقية.. 4 أصناف من سنابل الخير تزين الحقول

سجلت المساحة المنزرعة بالقمح في محافظة الشرقية نحو 372 ألف فدان، وذلك منذ بداية زراعة هذا المحصول حتى الآن، ما يبشر بموسم مليء بالخير.

وقال المهندس أشرف طه نصير، مدير عام مديرية الزراعة في محافظة الشرقية، لـ«الوطن»، إن المزارعين توسعوا في زراعة القمح، حيث سجلت المساحات المنزرعة منذ بدء الموسم نحو 372 ألف فدان.

407 آلاف فدان مستهدف زراعتها بالقمح في الشرقية

وأشار «نصير» إلى أن المديرية استهدفت خلال العام الجاري زراعة حوالي 407 آلاف فدان من محصول القمح، مشيرا إلى أن المتبقي من المستهدف أوشك على الانتهاء، وإتمام المساحة المستهدف زراعتها.

أصناف القمح في الشرقية

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن القمح محصول شتوي يبدأ المزارعون في زراعته في محافظة الشرقية في منتصف شهر نوفمبر حتى شهر ديسمبر، ويظل في التربة من 5 إلى 6 أشهر إلى أن يتم حصاده، مشيرا إلى أن تربة الشرقية يُزرع بها عدة أصناف من القمح، مثل سخا 5، وجيزة 171، وسدس 14، ومصر 4.