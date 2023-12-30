ضبط بناء مخالف على أرض من أملاك الدولة في مرسى مطروح

أعلن العميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بمنطقة الكيلو 10 شرق المدينة، حيث تم الدفع بأفراد إدارة تحسين البيئة وبالتنسيق مع شرطة المرافق، والمتابعة المستمرة لجهود منع التعدي على أراضي الدولة ومنع البناء في المهد.

التحفظ على معدات البناء المخالف

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم، إنه جرى التحفظ على معدات البناء، وهي لوردين وخلاطي خراسانية، بقيادة نواب رئيس مدينة مرسى مطروح إبراهيم دياب وناصر النجار خلال الحملة.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة بنطاق المحافظة، وسرعة تنفيذ كل قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم، لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً.

تنفيذ قرارات إزالة البناء المخالف علي أراضي الدولة

وأوضح محافظ مطروح ،أنه بالتعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية، ومديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، يجري متابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة مناشداً المواطنين بعدم التعدى والشروع في البناء المخالف، وأنه سيتم متابعة ورصد حالات التعدي علي أملاك الدولة، عن طريق وحدة المتغيرات المكانية أول بأول وسيتم الإزالة الفورية لأية حالة تعدي في مهدها، مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون أي استثناءات.