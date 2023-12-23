ضبط سيارتين محملتين بالطوب الأحمر لاستخدامه في البناء المخالف بالمنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بمحافظة المنيا، من ضبط سيارتين نقل محملتين بالطوب الأحمر، بدون ترخيص، كانتا في طريقهما لاستخدامهما في البناء المخالف بالمدينة.

ضبط سيارتين محملتين بالطوب الأحمر

وقال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، إن الضبطية جاءت خلال مرور نواب رئيس المركز ورؤساء القرى والأحياء، وجرى ضبط السيارتين أثناء سيرهما في شارع الجمهورية بالمدينة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، ومصادرة الطوب الأحمر المحمل بهما.

وشدد رئيس المدينة، على اتخاذ الإجراءات الرادعة، حيال سائقي السيارات التي تحمل مواد البناء بدون ترخيص بمركز ومدينة ملوي، موجها بالضرب بيد من حديد، والتصدي لمخالفات البناء كافة بدون ترخيص، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعديات على أملاك الدولة، وذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على الأرض الزراعية، حفاظا على الأرض الزراعية من التبوير.

تحميل مواد البناء بدون ترخيص

وحذر «السايس» من التعامل مع سائقي السيارات التي تحمل مواد البناء بدون ترخيص، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بالمركز والمدينة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من يثبت تورطه في مخالفات البناء، أو التعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.