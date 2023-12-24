الوحدات المحلية بالمنوفية تشدد على منع البناء المخالف.. عقوبات صارمة

أكدت مجالس المدن والوحدات المحلية بمحافظة المنوفية، ضرورة التزام المواطنين بقانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك عقب الإعلان عنه بشكل رسمي، بعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، أنه تم الموافقة على قانون التصالح الجديد، ولن يتم قبول أي تصالح في مخالفات البناء بعد 15 أكتوبر 2023.

كما أشارت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا إلى أنه لن يتم التصالح على أي مخالفات بناء بعد 15 أكتوبر 2023، وشددت على المواطنين الالتزام بعدم التعدي بالبناء المخالف، حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

إجراءات مشددة لمخالفي قانون البناء

كما أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات، أنه لن يتم التصالح على أي مخالفات بناء بعد 15 أكتوبر الماضي، ولن يتم التصالح على أي مخالفات بعد هذه المدة، مؤكدة أن عدم التزام المواطنين بهذا القرار يعرضهم للمسائلة القانونية.