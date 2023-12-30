إسرائيل محاصرة من جميع الاتجاهات.. ماذا يحدث على حدود دولة الاحتلال؟

شهدت دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهور حصارًا وهجمات من دول المجاورة على حدودها، ما يضعها في مأزق وتوتر وقلق دائمًا، لأن الحرب لم تصبح من طرف واحد بل أصبحت من عدة أطراف وجبهات مختلفة.

حزب الله يقصف الاحتلال الإسرائيلي

ولم تكن الفصائل الفلسطينية الوحيدة التي تواجه الاحتلال الإسرائيلي ولكن تحركت بعض القوات من دول على حدود دولة الاحتلال الإسرائيلي ونشرت قواتها، وجرى إطلاق العديد من الصواريخ لتصقف مناطق داخل الاحتلال في محاولة لمساندة الفصائل الفلسطينية، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

على حدود لبنان فإن حزب الله يقصف إسرائيل منذ يوم 8 أكتوبر الماضي، وفي المرات الأخيرة جرى استهداف مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق بينها «رويسة القرن - حدب يارون- المرج - خربة ماعر - رامية - المنطقة بين ثكنة زرعيت وموقع بركة ريشا - مزارع دوفيف»، ليعلنوا تحقيق إصابات مباشرة لجنود الاحتلال.

ونشر حزب الله مقاطع فيديو يوثق لحظة استهداف تجهيزات التجسس الإسرائيلية في مزارع دوفيف في الجليل الأعلى وموقع حدب يارون.

حزب الله اللبناني:

استهدفنا تجهيزات تجسس تابعة للجيش الإسرائيلي في مزارع دوفيف وموقع حدب يارون pic.twitter.com/LicLGp14XL — الموجز الروسي Russia news (@mog_Russ) December 30, 2023

تبادل القصف بين الاحتلال والجيش السوري

وفي سوريا يتبادل القصف بين الاحتلال والجيش السوري، ليعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن توجيه ضربة إلى الأراضي السورية ردًا على إطلاق صاروخين من منطقة الجولان السوري تجاه شمال إسرائيلي.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق في دمشق وجنوب سوريا أمس الأول بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع السورية، وعلى الرغم من ندرة تعليق إسرائيل على الضربات التي تستهدف سوريا، إلا أنها أكدت مرارًا أنها لن تسمح لإيران، الداعمة لحكومة الرئيس بشار الأسد، بتعزيز وجودها في البلد.

الأردن يعزز من انتشار قواته

ومن ناحية الأردن، قام الجيش الأردني بتعزيز انتشار قواته على طول الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي، محذرًا من أن أي من محاولة من جانب الاحتلال لاستخدام القوة لدفع الفلسطينيين عبر نهر الأردن ستكون لمعاهدة السلام بين البلدين، وفي وقت سابق أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني موقف الأردن الثابت من الصراع الاحتلال الإسرائيلي.