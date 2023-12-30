الأمم المتحدة تختار 2024 عاما دوليا للإبل: لها أهمية ثقافية واجتماعية كبيرة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، أن عام 2024 سوف يكون للإبل، ليسلط الضوء على ما يجعل الإبليات عنصرا أساسيا في سبل عيش للملايين من الأسر المعيشية التي تعيش في ظروف صعبة في أكثر من 90 بلدا، لا سيما الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.

الأمم المتحدة: الجمال ذات السنامين والجمال العربية تضمن الأمن الغذائي والتغذية والنمو الاقتصادي

أوضحت الأمم المتحدة أن الألباكا والجمال ذات السنامين والجمال العربية والجواناكو واللاما وللفيكونيا تضمن الأمن الغذائي والتغذية والنمو الاقتصادي، وتتمتع بأهمية ثقافية واجتماعية كبيرة بالنسبة إلى المجتمعات المحلية في جميع أرجاء العالم.

أضافت في تقريرها أنها تؤدي دورا مهما في دعم أحد أهم أهدافها في تحقيق التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على الجوع واستئصال الفقر المدقع وتمكين المرأة والاستخدام المستدام للنظم الإيكولوجية البرية.

أشارت إلى الإبل تزدهر في المناطق التي لا يمكن لأنواع الماشية الأخرى العيش فيها، إذ توفر الحليب واللحوم والألياف للشعوب المحلية، وتعتبر وسيلة لنقل البضائع والأفراد، ولها دور رئيسي في تعزيز الثقافة والاقتصاد والأمن الغذائي وسبل العيش بالنسبة إلى المجتمعات المحلية التي تعيش في مرتفعات جبال الأنديز في أمريكا الجنوبية وفي الأراضي القاحلة وشبه القاحلة الواقعة في قارتي أفريقيا وآسيا.

الإبل قادرة على مواصلة إنتاج الألياف والأغذية المغذية

تابعت أن الإبل قادرة على مواصلة إنتاج الألياف والأغذية المغذية حتى في الظروف المناخية القاسية، والسنة الدولية للإبل تتيح فرصة فريدة من أجل التوعية بدور الإبليات في بناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ لا سيما في الجبال والأراضي القاحلة وشبه القاحلة.

أكدت المنظمة الدولية أن السنة الدولية للإبل تثير الوعي بالإمكانات غير المستغلة التي يمكن أن تتمتع بها الإبل لزيادة الاستثمارات بالدعوة لإجراء البحوث وتنمية القدرات واستخدام التكنولوجيات المبتكرة.