قبل العام الجديد.. اعرف أسعار البيض اليوم السبت 30-12-2023 في الأسواق

استمر استقرار أسعار البيض اليوم السبت 30-12-2023، في المزارع والأسواق، بعد الانخفاض الملحوظ الذي شهده خلال الأيام الماضية، بفضل استمرار العمل بمبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، بحسب بيانات مجلس الوزراء وبورصة الدواجن.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض 115 جنيها في المزارع، لكن السعر يتغير ويختلف قليلا عندما يصل إلى المستهلك، نظرا إلى مصاريف النقل من التجار والمزارع، وزيادة الحلقات الوسيطة بين المزرعة والتاجر وهامش الربح.

أسعار البيض الأبيض اليوم في السوق

وجاءت أسعار البيض الأبيض في المحلات والأسواق المحلية للمستهلك بين 125 و135 جنيها، وفق بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طبق اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر في الأسواق

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم في البورصة المحلية، 122 جنيها للطبق، ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 130 و150 جنيها.

سعر البيض البلدي في السوق

تراوحت أسعار البيض البلدي اليوم في الأسواق والمزارع، بين 135 و150 جنيها للطبق.

وتتغير الأسعار بشكل دائم للمستهلك وفي الأسواق المحلية، عن السعر المعلن في بورصة البيض الرئيسية والمزارع والشركات المنتجة، وتختلف في الأسواق للمستهلك بمقدار يتراوح بين 5 و20 جنيها للطبق.