تعرف على موعد صيام الأيام البيض لشهر جمادى الآخرة.. تبدأ غدا الثلاثاء

طالبت هيئة كبار العلماء، التابعة للأزهر الشريف، المسلمين بضرورة صيام الأيام البيض لما لهما من فضل كبير وأجر عظيم.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن الأيام البيض تبدأ من يوم الثلاثاء المقبل 13 جمادى الآخرة وتنتهي يوم 15 من نفس الشهر، مستدلا بما روي عن عبدِاللَّهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ رَضي اللَّه عنهُما، قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: «صوْمُ ثلاثَةِ أَيَّامٍ منْ كلِّ شَهرٍ صوْمُ الدهْرِ كُلِّهُ»، متفقٌ عَلَيْهِ.

سبب تسمية الأيام البيض

وفي سياق متصل، أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، وسُميت بذلك لأن القمر يكون في كامل بياضه واستدارته، وقد روى عن جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» رواه النسائي وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري».

كما أوضحت الدار أن موعد الأيام البيض تكون في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي، كما أنه من واظب على صيام هذه الأيام كانت له كصيام الدهر وذلك لما روى عن ابن ملحان القيسي، عن أبيه، قال: كان رَسَولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ «هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ».