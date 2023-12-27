أسعار البيض اليوم 27-12-2023 في الأسواق والمحلات

تراجعت أسعار البيض اليوم الأربعاء 27-12-2023 في الأسواق والمحلات والمزارع، ليسجل متوسط سعر الكرتونة 135.85 جنيه، مقارنة مع 137.59 جنيه أسعار أمس، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أدنى سعر لطبق البيض

وأوضحت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أنَّ أدنى سعر لطبق البيض الأبيض 110 جنيهات، ويأتي التراجع في أسعار البيض وباقي السلع نتيجة تنفيذ مبادرة خفض الأسعار التي تنفذها الحكومة.

أسعار البيض الأبيض اليوم

وسجل متوسط أسعار البيض الأبيض في المحلات والأسواق المحلية للمستهلك 132 جنيهًا مقارنة مع 134جنيهًا، وفق بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طبق اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر في الأسواق

فيما بلغ متوسط أسعار البيض الأحمر اليوم الأربعاء 27-12-2023، عند 121 جنيهًا للطبق.

سعر البيض البلدي في السوق

تتراوح أسعار البيض البلدي اليوم الأربعاء 27-12-2023 في الأسواق والمزارع، بين 135 إلى 140 جنيهًا للطبق.