عائد يصل إلى 22%.. تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري

أعلن الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري، عن تفاصيل البرامج الادخارية التي يتيحها البنك للمواطنين، وقد تختلف التفاصيل الخاصة بكل شهادة عن الأخرى في ظل تقديم البنوك المصرية للعملاء شهادات ادخارية بأسعار فائدة مختلفة، وبالنسبة لأعلى عائد داخل البنك الأهلي المصري يصل إلى 22%.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري، التي جاءت كما يلي:

الشهادة البلاتينية الثلاثية

- يمكن للأفراد الطبيعيين شراء الشهادة.

- يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.

- كما يبلغ سعر العائد الخاص بالشهادة البلاتينية 19%.

- يحصل العميل على العائد بشكل شهري ثابت طوال مدة الشهادة.

- يجري بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- لا يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 أشهر، اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

- يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه.

- تصل مدة الشهادة إلى 3 أعوام.

- سعر الفائدة يصل إلى 22% في السنة الأولى، و18% بالثانية، وسعر الثالثة 16%.

- يتيح البنك الأهلي المصري ميزة إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها، بضمان تلك الشهادات.

- وعن شروط الاسترداد يمكن استردادها قبل نهاية المدة، وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- يقدم البنك الأهلي المصري للعملاء شهادة بلاتينية ذات عائد متغير يصل إلى 19.5%.

- يكون الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فرع تابع البنك، وفقا للتعليمات السارية.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- تستمر مدة الشهادة إلى 3 سنوات.

الشهادة الخماسية

- يمكن للعملاء الحصول على الشهادة الخماسية بحد أدنى للشراء 1000 جنيه.

- تصل مدة الشهادة إلى 5 سنوات.

- بالنسبة لسعر العائد الخاص بالشهادة يصل إلى 12.25%.

- يكون العائد ثابتا طوال مدة الشهادة.

شهادة أمان المصريين

- يمكن للعميل من سن 18 سنة حتى 59 سنة، شراء شهادة أمان المصريين، بحد أدنى 500 جنيه، وحد أقصى 2500 جنيه.

- تصل مدة الشهادة إلى 3 أعوام.

- سعر العائد يصل إلى 19%.

- لا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات أو إصدار بطاقه الائتمان بأنواعها.