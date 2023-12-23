أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي المصري

يهتم الكثيرون بأسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي المصري بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة، حيث قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الإبقاء علي سعري، عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل أسعار الفائدة علي شهادات البنك الأهلي المصري، بالعملة المحلية، بالإضافة إلى قواعد شراء تلك الشهادات.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- سعر العائد على الشهادة 19.5%، ربع سنوي.

- نوع العائد: متغير مرتبط بسعر ايداع البنك المركزي المصري «Bid Corridor»، بزيادة «0.25%»، يتم تطبيقه من يوم العمل التإلى لتغيير سعر الايداع المطبق بالبنك المركزي المصري، علي جميع العملاء القائمين و الجدد.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه مصري، ومضاعفاتها.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة من اي من فروع البنك الأهلي.

- يمكن اصدار بطاقات ائتمانية بأنواعها بضمان الشهادة.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

- سعر العائد على الشهادة 19% ثابت.

- يصرف العائد شهريا.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه مصري، ومضاعفاتها.

- لا يمكن استرداد الشهادة إلى بعد مرور 6 أشهر من يوم العمل التإلى ليوم الشراء.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة من اي من فروع البنك الأهلي.

- يمكن اصدار بطاقات ائتمانية بأنواعها بضمان الشهادة.