عاجل.. البنك الأهلي المصري يطرح شهادة بلاتينية بعائد سنوي 17.25%
كتب:
محمد الدعدع
09:45 ص | الخميس 27 أكتوبر 2022
البنك الأهلي
قرر البنك الأهلي المصري إصدار شهادة بلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25%، ويصرف العائد سنويا، كما قررت لجنة الأصول والخصوم في البنك، زيادة سعر العائد على الشهادة البلاتينية 3 سنوات ذات العائد الشهرى لتصبح بعائد 16% سنويًا بدلا من 14% اعتبارا من اليوم للشهادات الجديدة أو المجددة تلقائيًا.
كما أصدر البنك ذات الشهادة بسعر 16.25% سنويا بدورية صرف العائد ربع سنوي، وبسعر 16.50% سنويًا بدورية صرف العائد نصف سنويًا.