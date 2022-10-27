عاجل.. البنك الأهلي المصري يطرح شهادة بلاتينية بعائد سنوي 17.25%

؜قرر البنك الأهلي المصري إصدار شهادة بلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25%، ويصرف العائد سنويا، كما قررت لجنة الأصول والخصوم في البنك، زيادة سعر العائد على الشهادة البلاتينية 3 سنوات ذات العائد الشهرى لتصبح بعائد 16%؜ سنويًا بدلا من 14%؜ اعتبارا من اليوم للشهادات الجديدة أو المجددة تلقائيًا.

كما أصدر البنك ذات الشهادة بسعر 16.25% سنويا بدورية صرف العائد ربع سنوي، وبسعر 16.50% سنويًا بدورية صرف العائد نصف سنويًا.