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عاجل.. البنك الأهلي المصري يطرح شهادة بلاتينية بعائد سنوي 17.25%

كتب:

محمد الدعدع
09:45 ص | الخميس 27 أكتوبر 2022
البنك الأهلي

البنك الأهلي

؜قرر البنك الأهلي المصري إصدار شهادة بلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25%، ويصرف العائد سنويا، كما قررت لجنة الأصول والخصوم في البنك، زيادة سعر العائد على الشهادة البلاتينية 3 سنوات ذات العائد الشهرى لتصبح بعائد 16%؜ سنويًا بدلا من 14%؜ اعتبارا من اليوم للشهادات الجديدة أو المجددة تلقائيًا.

كما أصدر البنك ذات الشهادة بسعر 16.25% سنويا بدورية صرف العائد ربع سنوي، وبسعر 16.50% سنويًا بدورية صرف العائد نصف سنويًا.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.