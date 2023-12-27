كم يدفع البنك الأهلي المصري عائدا على الودائع في نهاية المدة؟

يوفر البنك الأهلي المصري ودائع بعائد يصرف في نهاية المدة، تبدأ من أسبوع وحتى 7 سنوات، ويكون الحد الأدنى للوديعة 1000 جنيه، ولكن الحد الأدنى للوديعة الأقل من شهر تكون 100 ألف جنيه.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر ديسمبر 2023، من البنك الأهلي المصري على الودائع بعائد يصرف في نهاية المدة، تكون وديعة الأسبوع وحتى 15 يومًا بعائد 6% سنويًا، وكذلك للأقل من شهر.

ودائع البنك الأهلي المصري

وعن العائد للشهر والأقل من شهرين 7.50%، والشهرين والأقل من 3 أشهر هو نفس العائد، وبالنسبة لوديعة الـ3 أشهر والأقل من 6 أشهر هو 8%.

والعائد على وديعة الـ6 أشهر والأقل من سنة 8، ووديعة العام والأقل من عامين 8.50%، ونفس العائد على العامين والأقل من 3 سنوات، و6 سنوات والـ7 سنوات فأكثر عائد 7.75%.

الاقتراض بضمان الوديعة

ويتيح البنك الأهلي إمكانية استردادها قبل نهاية المدة بحسب القواعد والشروط المعلنة في البنك، كما يمكن الاقتراض بضمانها حسب القواعد أيضًا.

ويمكن إصدار الوديعة بعملات أجنبية مختلفة مثل الدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني أو الريال السعودي، بحد أقصى للمدة سنة.