تقديم خدمات طبية لـ1283 حالة خلال قافلة في قرية «شفا» بالغربية

نظمت مديرية الصحة بالغربية، قافلة تنموية شاملة، تتضمن الكشف على المواطنين وتوعيتهم بكيفية الوقاية من الأمراض، وذلك في إطار دعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

صرف الدواء بالمجان

وقال الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن القافلة تم تنظيمها على مدار يومين، بقرية «شفا»، التابعة إلى مركز بسيون بمحافظة الغربية، وهو أحد مراكز المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، داخل محافظة الغربية.

وأشار إلى أن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي على 1283 مواطنا وصرف لهم الدواء بالمجان، الى جانب تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين، على مدار يومين، وتم صرف الدواء لهم بالمجان.

قافلة تنموية شاملة

وذكر وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن القافلة تنموية شاملة تضمنت عددا من التخصصات والندوات التثقيفية والصحية والتوعوية، كما شملت القافلة الجانب الطبي، والكشف على المواطنين في مختلف التخصصات من (باطنة، أطفال، عظام، جلدية، نساء، جراحة، مسالك، تنظيم أسرة وطب أسنان) وجميع إجراءات الكشف بالمجان، وتم تحويل 12 حالة إلى مستشفى المنشاوي العام، لاستكمال إجراءات الفحص اللازمة ومراحل العلاج واجراء العمليات الجراحية.