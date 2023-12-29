«حياة كريمة» ومسؤولو حي الجناين يلتقون بأهالي القطاع الريفي لمناقشة طلباتهم

التقى مسئولو «حياة كريمة» وحي الجناين بأهالي القطاع الريفي في محافظة السويس، وجرى مناقشة طلبات الأهالي تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بعقد لقاءات مستمرة مع الأهالي لحل المشكلات اليومية.

تفقد شارع الحجاج

وقال اللواء أحمد محمد شاكر رئيس حي الجناين، في محافظة السويس، إنه جرى عقد لقاء بعد صلاة الجمعة بمسجد الأمامين بالسيد هاشم ثم عقد لقاء مع المواطنين بمصاحبة العقيد عادل طاهر مسئول حياة كريمة بالسويس وإبراهيم فكري مسئول حياة كريمة بحي الجناين ومعاوني حياة كريمة بالسويس والجهاز التنفيذي بحي الجناين صلاح منصور ومحمد عبد الهادي وتامر حافظ سعد عبدالرحيم.

عرض إنجازات محافظة السويس ومبادرة حياة كريمة بحي الجناين

وتابع أنه جرى عرض إنجازات محافظة السويس ومبادرة حياة كريمة بحي الجناين، تحقيقا للتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى المتطلبات الخاصة بالأهالي، وتوفيرها ومنها استكمال البنية التحتية لشارع الحجاج وتفريعاته ورصفه وتوافر الرعاية الصحية بمركز صحة الشروق.

وأكد رئيس الحي سرعة الاستجابة وحل المشاكل وعلى ضرورة التعاون مع الدولة لتحقيق الأهداف مع الحرص على تنفيذ القانون، وأشاد المواطنون بجهود محافظة السويس وإنجازات مبادرة حياة كريمة بحي الجناين.