توفير 3 آلاف فرصة عمل من خلال برنامج «فرصة» بالشرقية في 2023

قال عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة الشرقية، إنه تم توفير 3 آلاف فرصة عمل للأهالي بالمحافظة، من خلال ملتقيات توظيف قبل نهاية العام الجاري في 20 شركة خاصة، تحت رعاية الجهات المعنية، مع توفير تأمينات صحية واجتماعية ومرتبات تتراوح بين 3 آلاف حتى 8 آلاف جنيه.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سامي استشاري البنك الدولي، ومدير مكون البرنامج التوظيفي، والدكتور حجازي حمدي مدير المتابعة والتقييم ببرنامج «فرصة» بالوزارة، وعدد من المسؤولين.

3 آلاف فرصة عمل

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية لـ«الوطن»، أنه بالتنسيق بين عدة جهات مسؤولة في الدولة، بداءً من برنامج «فرصة» بوزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية والمصانع والشركات الخاصة والبنك الدولي ومحافظ الشرقية، تم توفير 3 آلاف فرصة عمل على المواطنين المستحقين.

وأوضح «الطحاوي»، أن 20 شركة عرضت الوظائف المتوفرة لديها على المواطنين على أن يقدم كل مواطن يرغب في الحصول على وظيفة بكافة الأوراق المطلوبة منه، مع التأكيد من خلال الشركات توفير وجبة غذائية، ووسيلة مواصلات تنقله من وإلى العمل مع توفير تأمين صحي واجتماعي، على أن تكون الفئات العمرية من 18 حتى 45 عاما من الجنسين.

توفير فرص عمل في عام 2024

وأكد وكيل وزارة التضامن، أن المرتبات التي يتقاضاها المتقدمون للوظائف في ملتقى التوظيف تتراوح بين 3 آلاف حتى 8 آلاف جنيه لبدء حياة كريمة مع انطلاق عام 2024.