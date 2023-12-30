«هيئة الدواء» تقدم نصائح للمواطنين بشأن استخدام جهاز قياس السكرى

أصدرت هيئة الدواء، تقريرا مقتضبا لها عن استخدام جهاز السكري بشكل آمن، في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

نصائح لاستخدام جهاز قياس السكرى بشكل آمن

وجاءت النصائح على النحو التالي، لاستخدام جهاز قياس السكرى بشكل آمن:​

• يجب شراء الجهاز والشرائط الخاصة به من موزع معتمد وموثوق.​

• راجع دليل المستخدم الخاص بجهازك للحصول على التعليمات، حيث أنها قد تختلف من جهاز لآخر.​

استخدم حجم عينة الدم كما هو محدد في دليل المستخدم

• استخدم حجم عينة الدم كما هو محدد في دليل المستخدم.​

• استخدم فقط شرائط الاختبار المصممة لجهاز القياس الخاص بك.​

• إدخال الشريط جيدا في الجهاز.​

• شحن الجهاز بانتظام، وعدم القياس أثناء انخفاض البطارية. ​

• تخزين شرائط الاختبار حسب التوجيهات.​

• لا تستخدم شرائط الاختبار منتهية الصلاحية.​

• أحضر الجهاز عند مراجعتك للطبيب، للإجابة على أي أسئلة، ولإظهار كيفية قراءة النتائج. ​