«الدواء» تطالب بضرورة إجراء اختبار الحساسية قبل تناول هذه المضادات الحيوية

أصدرت هيئة الدواء تقرير مقتضب لها بشأن اختبار الحساسية، ونصحت هيئة الدواء المواطنين بضرورة عمل اختبار الحساسية قبل تناول المضادات الحيوية، مؤكدة أنّ اختبار الحساسية يتم القيام بيه من خلال مختص، وفي مؤسسة صحية يتوفر فيها وسائل الإنقاذ.

وحدّدت هيئة الدواء المضادات الحيوية التي يجب عمل اختبار حساسية قبل الحصول عليها، وقالت هيئة الدواء منها المضادات التي تحتوي على البنسيلين؛ حيث إنّها تتسبب في حدوث أعراض شديدة في بعض الأحيان، وتهدد حياة المريض.

مضادات حيوية يجب عمل اختبار حساسية

وشددت هيئة الدواء على أهمية عمل الاختبار يتم من خلال مقدم الرعاية الصحية المختص، وفي مؤسسة صحية يتوفر بها وسائل الإنقاذ في حال حدوث الحساسية.

مجموعة البنسيلين و عائلتها

ونصحت هيئة الدواء بضرورة عمل اختبار حساسية قبل تناول المضادات الحيوية، وخاصة مجموعة البنسيلين وعائلتها، زي السيفالوسبورينات والكاربابينيمات والمونوباكتام.