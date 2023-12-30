تامر عاشور يشكر زوجته بعد الاحتفال بعيد ميلاده (صور)

حرص الفنان تامر عاشور على توجيه الشكر لزوجته المذيعة نانسي نور، بعد احتفالها بعيد ميلاده الذي كشف عنه من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

تامر عاشور يشكر زوجته

وشارك الفنان تامر عاشور جمهوره بصورة له هو وزوجته المذيعة نانسي نور وعلّق عليها قائلا: «مش عارف أشكرك على إيه ولا إيه، ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك أبدا ويحفظك».

يذكر أن الفنان تامر عاشور كان قد طرح مؤخرًا أغنية بعنوان عديت، عبر صفحته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» والتي تعاون فيها مع الشاعر تامر حسين، وألحان غريب وتوزيع توما.