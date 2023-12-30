ضبط 79 مخالفة خلال حملة على المخابز البلدية والأسواق في مركزين بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتكثيف الحملات الميدانية المفاجئة على المخابز البلدية، والأسواق والمحال التجارية، بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع التلاعب بالأسعار والتصدى لأي ممارسات احتكارية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.

استمرار الحملات الرقابية على المخابز البلدية

وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس عددا من الحملات التموينية بالتنسيق مع التموين والجهات المعنية، أسفرت عن ضبط 63 مخالفة تموينية، تنوعت بين 49 مخالفة نقص وزن وعدم إعلان وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بقرية بني حرام، و 14 مخالفة بقرية نزلة البدرمان ما بين نقص وزن وعدم إعلان وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وفي مركز مطاي، نظمت الوحدة المحلية حملة تفتيشية استهدفت المرور على المخابز و الجزارين ببندر مطاي بالتعاون مع إدارة تموين مطاي وأسفرت الحملة عن تحرير 16 مخالفة تموينية حيث شملت المخالفات (10 نقص وزن، و نظافة، و3 ذبح خارج المجازر، ومخالفة لعدم وجود شهادة صحية)، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.