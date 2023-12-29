جهود «التموين» لمواجهة العروض الوهمية خلال فترة «الأوكازيون».. خبير يكشف

تقوم المحلات في نهاية كل موسم بعمل عروض على البضائع المختلفة، وذلك مع انتهاء الموسم الحالي سواء الصيف أو الشتاء، وتعد هذه الفترة مهمة جدا لكثير من الناس، إذ ينتظرها المواطنون بشكل كبير لشراء الملابس أو البضائع المختلفة بأسعار جيدة، ولكن يقوم بعض أصحاب المحلات بعمل عروض وهمية خلال هذه الفترة لخداع المواطنين، ويرصد الوطن في السطور التالية كيفية مواجهة العروض الوهمية في الأوكازيون.

مواجهة العروض الوهمية بالأوكازيون

وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، إن الدولة المصرية بمختلف المؤسسات تصدت للعروض الوهمية التي تقوم بها بعض المحلات خلال فترة الأوكازيون وذلك لحماية المواطنين من التعرض لأي خداع، سواء من خلال سن القوانين ووضع العقوبات الرادعة أو تنظيم حملات رقابية على المحلات والمولات التجارية التي تشارك في الأوكازيون.

وأوضح «عبد المجيد» لـ«الوطن»، أن قانون حماية المستهلك حدد عقوبات رادعة في حال وضع عروض وهمية خلال فترة الأوكازيون والتي يثبت مخالفتها بتخفيضات وهمية أو بإعلانات مضللة، وذلك من خلال غرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل لـ2 مليون جنيه.

حملات وزارة التموين

ولفت الخبير القانوني، إلى أن الدولة لم تتدخر جهدا في مواجهة العروض الوهمية في الأوكازيون، وذلك من خلال الحملات المستمرة التي تشنها وزارة التموين على جميع المحلات المشاركة في الأوكازيون لرصد أي نوع من أنوا المخالفات، بالإضافة إلى توفير أكثر من طريقة للإبلاغ عن أي مخالفات أو عروض وهمية يقابلها المواطنون في الأوكازيون، وذلك عبر التقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك أو لمنظومة الشكاوى الحكومية.