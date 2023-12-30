محمد صلاح أهلاوي أم زملكاوي؟.. «أوسة» يثير الجدل مجددا

يبدو أن رحلة البحث عن انتماء محمد صلاح للأندية المصرية، وخاصة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، لم تنته أو تهدأ، حتى يخرج بتصريحات صريحة يعلن ميوله وانتماءه بشكل واضح وصريح.

محمد صلاح أهلاوي أم زملكاوي؟

«محمد صلاح يميل للزمالك أكثر من الأهلي».. قنبلة جديدة فجرها محمد عبدالمنصف نجم الزمالك السابق ومدرب حراس مرمى الفارس الأبيض حاليًا، خلال استضافته في أحد البرامج وحديثه عن الفرعون المصري، إذ تمنى أن ينهي الأخير مشواره بين جدران القلعة البيضاء.

عبد المنصف ليس الأول الذي يثير الجدل حول انتماء الفرعون المصري بين الأهلي والزمالك، خاصة أن والد محمد صلاح اعترف بشكل صريح بتشجيع نجله للإسماعيلي والزمالك.

أيضًا تصريحات والد محمد صلاح عقبها العديد من الشواهد التي تثير الجدل حول انتماء الفرعون المصري بين الأهلي والزمالك، بعدما خرج محمد العقباوي حارس مرمى المقاولون سابقًا وصديق وزميل سابق لنجم ليفربول، بالتأكيد على أنهما عندما كانا يشاهدان مباريات القطبين كان يميل صلاح لتشجيع الطرف الأبيض، أثناء أحد اللقاءات على قناة «ten».

«محمد صلاح اعترف بميوله الزملكاوية».. كانت كلمات محمد صبحي غازي اللاعب السابق في إنبي وأحد زملاء محمد صلاح السابقين في المنتخب الأولمبي، الذي أكد أنه يملك اعترافًا من الفرعون المصري، وذلك أثناء فترة التجمعات للمنتخب.

يشار إلى محمد صلاح كان أحد أهداف النادي الأهلي، قبل بداية رحلة احترافه إلى بازل السويسري، لكنها لم تكتمل لأنه فضل الاحتراف عن أي عروض أخرى، فيما فشلت أيضًا محاولات انتقاله إلى الزمالك، وفقًا لرؤية رئيس النادي حينها الذي فضل منحه وقتًا من أجل التطور على بعض المستويات قبل الانضمام.