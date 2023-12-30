حصاد وزارة التضامن.. التعامل مع 4357 بلاغا واستغاثة في 2023

تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي في الحصاد الأسبوعي، أنشطة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وقطاعات الوزارة المختلفة خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 22 إلى 28 ديسمبر الجاري.

الجمعة 22 ديسمبر

استمرار فعاليات حملة وزارة التضامن الاجتماعي 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بتدريب الرائدات الاجتماعيات على العنف القائم على النوع الاجتماعي والشمول المالي بالتعاون مع المؤسسة الأمريكية للتنمية ومؤسسة باثفيندر.

وزارة التضامن الاجتماعي تستمر في قوافلها الغذائية بالمحافظات وتوزيع الكراتين الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية والاكثر احتياجًا بجنوب سيناء ومرسي مطروح ودمياط.

فريق التدخل السريع يتعامل مع 4357 بلاغًا واستغاثة عن عام 2023 بنسبة إنجاز تتجاوز 98%.

منتجات ديارنا تشارك بقوة بالجناح المصري بمعرض الخريف بمملكة البحرين في الفترة من 21- 29 ديسمبر الجاري بمشاركة 16 دولة عربية وأجنبية.

السبت 23 ديسمبر

القباج تشهد احتفالية الهلال الأحمر المصري باليوم العالمي للتطوع تحت شعار «الأمل» وتوجه شكر وتقدير لحرم رئيس الجمهورية لحرصها على متابعة أعمال الإغاثة وتشريفها بزيارة المركز العام للهلال الأحمر المصري وتقديرها لجهود المتطوعين داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة يدرب 1800 طالب عبر 25 تدريبًا بالجامعات والمعاهد بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.

البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بالتعاون مع يونيسيف ينفذ ورشة عمل لمراجعة الدليل والإجرائي لدور الحضانة واللائحة النموذجية في إطار العمل على توفير بيئة أفضل للطفل.

الأحد 24 ديسمبر

وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض جهود الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال عام 2023 والقباج تصرح: جاري الإعداد لافتتاح مراكز جديدة لعلاج وتأهيل مرضي الإدمان بمحافظات الجيزة وقنا والشرقية ودمياط وسوهاج وأسوان خلال 2024 وتقديم كافة الخدمات مجانًا.

برئاسة المستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن.. صندوق قادرون لاختلاف يعقد اجتماعه لمناقشة إعداد مشروعات اللوائح الداخلية للصندوق.

وحدات التضامن بالجامعات المصرية تكثف من نشاطها وتفتتح معارض الطالب المنتج وتزع أجهزة لاب توب ناطق على ذوي الإعاقات البصرية وتكرم الفائقين بعدد من الجامعات المصرية.

تفعيلًا للبروتوكول المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة إبراهيم أحمد بدران للأعمال الخيرية.. مبادرة «أطفال أصحاء» بدور الرعاية الاجتماعية تطلق قوافل.

الاثنين 25 ديسمبر

وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع حادث تصادم تريلا بسيارات في قنا وتوجه مدير مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة، مع تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين.

مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة بالتعاون مع مؤسسة إيدينا مع بعض للتأهيل تنفذ مبادرة لتسليم أطراف صناعية لذوي الإعاقة.

وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من الاتحاد الأوروبي تنفذ ورشة للجمعيات الأهلية المتقدمة لتنفيذ أنشطة التمكين الاقتصادي في إطار مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية.

وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض جهود صندوق مكافحة الإدمان في تنفيذ البرامج التوعوية في المدارس والجامعات ومراكز الشباب والميادين العامة خلال 2023.

الثلاثاء 26 ديسمبر

التضامن الاجتماعي توقع عقد المشاعر المقدسة لحجاج الجمعيات الأهلية مع شركة رحلات ومنافع التابعة للشركة القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية.

وزارة التضامن الاجتماعي تنظم معرض ديارنا بالممشي السياحي بالغردقة مع إقبال واسع من السائحين على المنتجات التراثية المتميزة.

وميرفت وصابرين مساعد وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية تفتتح معرضي ديارنا ببنك كريدي أجريكول وبنك أبو ظبي الأول في إطار دعم المنتج المصري التراثي والتوسع في تسويقه.

الأربعاء 27 ديسمبر

القباج تفتتح فعاليات المؤتمر السنوي للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان الريف المصري بين تراكمات الماضي وآفاق المستقبل وتؤكد أن الدولة تسعي بشكل حثيث لتنمية الريف المصري من كافة الجوانب من خلال البرنامج الرئاسي حياة كريمة والدفع بمزيد من الاسثمار في البنية التحتية والاستثمار في البشر.

في إطار التيسير على المواطنين.. وزارة التضامن الاجتماعي تتعاون مع وزارة التخطيط للدفع بعدد من السيارات التكنولوجية المتنقلة "خدمات مصر" لتقديم الخدمات الاجتماعية في 10 محافظات.

الخميس 28 ديسمبر

القباج تشهد اجتماعًا مع لمناقشة مسودة للاستراتيجية الوطنية للتربية الأسرية تمهيدًا لعقد حوار مجتمعي حولها.

القباج تشهد اجتماع مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري.

التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر وبنك مصر يوقعون بروتوكول تعاون بقيمة 60 مليون جنيه لرعاية 100 ألف أسرة وتغطية تكاليف الزواج لألف أسرة من دكان الفرحة.