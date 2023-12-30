عاجل.. الأهلي يحسم أول صفقاته الشتوية خلال ساعات

يعقد مسؤولو النادي الأهلي جلسة مرتقبة مع نادي فيوتشر خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل حسم أول صفقات النادي الأهلي الشتوية، يناير 2024، بعدما منح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، الضوء الأخضر لحسمها في اجتماعه أمس مع لجنة تخطيط الكرة.

وعلم «الوطن سبورت» أن الأهلي سيعقد جلسة مع مسئولي مودرن فيوتشر، من أجل الاتفاق على التفاصيل المالية للحصول على الاستغناء الخاص بلاعب الفريق عمر كمال عبدالواحد، خاصة أن الأهلي قد أنهى اتفاقه مع اللاعب بشأن التفاصيل المالية الخاصة بعقده وذلك خلال التواجد في الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري.

وطلب مودرن فيوتشر استعارة 3 لاعبين من الأهلي لمدة موسم ونصف مقابل الاستغناء عن خدمات عمر كمال عبدالواحد الذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم، وضمت تلك القائمة كلا من «صلاح محسن، كريم نيدفيد، خالد عبدالفتاح».

من جانبه، رفض مارسيل كولر الاستغناء عن أي لاعب من القائمة التي حددتها إدارة نادي مودرن فيوتشر باستثاء صلاح محسن، إذ قرر مسئولي الأهلي عرض 7 ملايين جنيه بجانب إعارة صلاح محسن للحصول على الاستغناء الخاص بعمر كمال عبدالواحد.

ويسابق مسؤولو النادي الأهلي الزمن من أجل حسم صفقة عمر كمال عبدالواحد والإعلان عنها في نهاية الأسبوع الجاري، وذلك قبل سفر اللاعب ضمن بعثة منتخب مصر لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا.