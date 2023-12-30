عاجل.. كولر يطيح بـ4 لاعبين من الأهلي أحدهم مفاجأة

حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الراحلين عن القلعة الحمراء وذلك بعدما اجتمع المدرب مع لجنة تخطيط الكرة داخل النادي خلال الساعات الماضية.

وعلم «الوطن سبورت» أنه تقرر بشكل نهائي رحيل 4 لاعبين عن الفريق في الميركاتو الشتوي وهم صلاح محسن ومحمد الضاوي كريستو وأليو ديانج وأحمد عبدالقادر.

وبات المالي أليو ديانج قريبًا من الانتقال إلى الدوري القطري إذ اتفق مسؤولو القلعة الحمراء مع نادي قطر القطري بشكل نهائي ويتبقى فقط إرسال العرض الرسمي والتحويل المادي من أجل إرسال الاستغناء الخاص باللاعب.

فيما اقترب التونسي محمد الضاوي كريستو من الانتقال إلى النجم الساحلي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة بعدما رفض اللاعب كافة العروض المحلية إذ أبدى ناديي زد وفيوتشر رغبتهما في ضم اللاعب لكنه رفض.

أما صلاح محسن فاقترب من الانضمام لصفوف مودرن فيوتشر ضمن صفقة تبادلية لضم عمر كمال عبدالواحد، وأخيرًا يبحث أحمد عبدالقادر عن عروض للرحيل في ظل امتلاكه عرضًا من نادي سموحة إلا أن اللاعب يتحفظ على الانتقال للنادي السكندري ويفضل البحث عن عرض أخر.