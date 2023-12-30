عضو «ابدأ»: نعمل على تعزيز دور القطاع الخاص بالمبادرة (فيديو)

قال المهندس حسن نجا عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، إنّ بداية المبادرة كانت مع تكليف الرئيس السيسي في 26 أبريل 2022 في حفل إفطار الأسرة المصرية بأن يكون لدى مصر التكامل والربط التام مع مبادرة حياة كريمة.

وأضاف عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، في حواره مع الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «من خلال المبادرة يتم تعزيز العنصر البشري حتى نضمن استدامة مبادرة حياة كريمة اقتصاديا».

تعزيز دور القطاع الخاص

تابع عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»: «منذ اليوم الأول عملنا على تعزيز دور القطاع الخاص معنا وبدأ يدخل بشكل كبير في معظم اللقاءات التي عقدناها والاجتماعات، وعملنا بأكثر من طريقة منها عمل قاعدة بيانات موسعة لرصد القطاعات الصناعية وكل المجالات الاقتصادية الخاصة بالصناعة محليا وعالميا، ونزلنا المحافظات واطلعنا على أماكن الوفرة والمواد الخام التي ستفيدنا بشكل كبير في الفترة الأخيرة لأن لدينا نقص في قاعدة البيانات».

لقاءات عمل موسعة مع كبار رجال الأعمال والمصنعين لمعرفة المشكلات

وواصل عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»: «عقدنا لقاءات عمل موسعة مع كبار رجال الأعمال والمصنعين لمعرفة المشكلات التي تقابلهم حتى نساعدهم وأصبح لدينا خطة كاملة للتحرك في الفترة المقبلة، وكل ذلك بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية والحكومية الخاصة بالصناعة مثل مجلس الوزراء وهيئة التنمية الصناعية واتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات».