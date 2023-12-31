أفلام تطرح في النصف الثاني من 2024.. بينها «أهل الكهف» بطولة خالد النبوي

بدأ عدد من الفنانين في تصوير أعمالهم السينمائية الجديدة التي من المقرر أن تطرح في النصف الثاني من عام 2024 وذلك مرورًا بعيد الفطر وعيد الأضحى، وتتنوع بين الكوميدي والتراجيدي والأكشن والدراما والاجتماعي.

فيلم «بنقدر ظروفك»

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي درامي، إذ يشارك في هذا العمل كوكبة من نجوم الفن وعلى رأسهم الفنانة مي سليم وأحمد الفيشاوي ونسرين طافش وطاهر أبو ليلة وعارفة عبدالرسول وغيرهم كثير من الفنانين، وتدور أحداثه حول الفنانة مي سليم التي تجمعها قصة حب بالفنان أحمد الفيشاوي خلال أحداث العمل كما أنه يتناول الحديث عن الطبقة المتوسطة، ويصنف العمل جمهور عام إذ يستطيع أن يشاهده جميع الفئات العمرية، كما أنه يحمل كثيرا من المشاعر الممزوجة بين البكاء والضحك والحب.

فيلم «ولنا في الحب خيال»

ومن بين هذه الأعمال السينمائية أيضا فيلم «ولنا في الحب خيال»، الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي حول الأستاذ الجامعي الذي تقتحم حياته طالبة فتتطور الأحداث ليجد نفسه متورطا بعلاقتها مع حبيبها ثم يقع في حبها هو أيضًا، ومن الأبطال المشاركين في هذا العمل الفنان أحمد السعدني ومايان السيد وعمر رزيق وفريدة رجب كما أنه من تأليف وإخراج سارة رزيق والتي تُعد هذه التجربة هي الأولى لها في هذا المجال.

فيلم «أرض جهنم»

وكذلك ينضم إلى القائمة السابقة فيلم «أرض جهنم»، الذي بدأ فريق العمل في تصويره مؤخراً ويجمع بين مجموعة من النجوم على رأسهم هيفاء وهبي وبيومي فؤاد وعمرو عبدالجليل، كما أن مدة تصوير العمل قد تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر في مصر ولبنان وفرنسا.

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول الشاب الذي يعيش حياة متوسطة ويواجه تحديات مالية مختلفة ثم تتغير حياته بالكامل عندما يظهر له شخص يستغل التكنولوجيا الحديثة لجلب المال وتبدأ الأحداث في التطور.

فيلم «شقو»

ومن بين هذه الأعمال أيضا فيلم «شقو» الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف إلى جانب دينا الشربيني وأمينة خليل وتايسون وعباس أبو الحسن، كما أنه من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي حول مجموعة من الأصدقاء الخارجين عن القانون الذين يمارسون أعمالهم الإجرامية بمساعدة العديد من الشخصيات الأخرى التي تشارك في العمل.

فيلم «أهل الكهف»

ويطرح فيلم «أهل الكهف» في النصف الثاني 2024 في إطار من الخيال والإثارة والتشويق، إذ تدور الأحداث حول ثلاثة من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن آخر ثم يعيشون صراعاً قوياً معه، ومن أبطال هذا العمل الفنان خالد النبوي ومحمود حميدة وغادة عادل وتايسون ومحمد فراج وبيومي فؤاد وصبري فواز ومجموعة من كبار الفن، كما أنه من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

«فرقة الموت»

أما فيلم «فرقة الموت» تدور أحداثه في إطار الحركة كما أنه من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، وشارك في العمل الفنان أحمد عز وآسر ياسين ومنة شلبي ومحمود حميدة وبيومي فؤاد وعصام عمر ويجسد من خلاله الفنان أحمد عز شخصية الضابط إذ أنه تكون المرة الثانية على التوالي التي يجسد فيها هذه الشخصية بعد فيلم «الممر».

«فاصل من اللحظات اللذيذة»

وهناك أيضا فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» الذي يطرح خلال عيد الفطر المُقبل لعام 2024 في شهر أبريل، وذلك كما أعلن الفنانان هشام ماجد وهنا الزاهد عبر حساباتهما الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، كما أن هذا العمل من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وبطولة هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وبيومي فؤاد، إذ تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول المهندس المعماري المتزوج من هنا الزاهد ويعيشان حياة تعيسة إلى أن يحدث شيء يغير مسار حياتهما بالكامل فتصبح سعيدة.