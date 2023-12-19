ترشيحات جوائز وتربع على عرش الإيرادات.. أفلام الإنمي اليابانية تتصدر 2023

نجح الإنمي الياباني في التربع على الساحة السينمائية بقوة خلال عام 2023، من خلال إنتاجات متنوعة، ولم يقتصر الأمر على تصدر الإيرادات فقط وإنما الوصول إلى حفلات توزيع الجوائز، حيث شهدت النسخة الـ81 من جوائز جولدن جلوب ترشيح فيلمي الإنمي «The Boy and The Heron» للمخرج هاياو ميازاكي، و«Suzume» للمخرج ماكوتو شينكاي لجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة.

وشهدت النسخة الـ81 من االجوائز، ترشيح «The Boy and the Heron» لجائزة أفضل موسيقى أصلية، مما يجعل هذا أول ترشيح للملحن جو هيساشي الذي عمل مع المخرج هاياو ميازاكي لعقود، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

تفاصيل فيلم The Boy and The Heron

تم عرض فيلم The Boy and The Heron، وهو فيلم رسوم متحركة من إنتاج ستوديو جيبلي الشهير، لأول مرة في اليابان في شهر يوليو من هذا العام. تم عرضه الدولي الأول في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي 2023.

جاء العرض الأول في الولايات المتحدة في مهرجان نيويورك السينمائي السنوي الحادي والستين، كما تم ترشيحه لجوائز اختيار النقاد في فئة أفضل فيلم رسوم متحركة.وبدأ عرض الفيلم في دور السينما بأمريكا الشمالية منذ 8 ديسمبر، وحقق إجمالي إيرادات على مستوى العالم بلغ 109 مليون دولار.

الأفلام المتنافسة على «جولدن جلوب» أفضل فيلم رسوم متحركة

وتتضمن فئة أفضل فيلم رسوم متحركة في جوائز جولدن جلوب منافسة بين فيلمي الإنمي، وأفلام: «Super Mario Bros. Movie»، و«Elemental»، و«Spider-Man: Across the Spider-Verse» بالإضافة إلى «Wish».