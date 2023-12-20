طرح 3 أفلام جديدة في يوم واحد.. عودة إسعاد يونس وبطولة أولى لأحمد العوضي

أيام قليلة تفصلنا على انطلاق موسم أفلام رأس السنة الجديدة، حيث يشهد هذا الموسم زخمًا كبيرًا في عدد الأفلام المتنوعة، والذي ينطلق اعتبارًا من يوم 21 ديسمبر الجاري، ويستمر أكثر من 5 أسابيع تقريبًا.

ويُعد شهر يناير، هو الشهر الأبرز الذي يشهد عددًا متنوعًا من الأفلام الجديدة، حيث يستقبل يوم 4 يناير المُقبل، 3 أفلام دفعة واحدة، وتستعرض «الوطن» تفاصيلها في التقرير التالي:-

- الإسكندراني

ويطل أحمد العوضي على جمهوره في موسم احتفالات رأس السنة بأول بطولة سينمائية مطلقة له، من خلال فيلم «الإسكندراني»، وهو مأخوذ عن رواية الإسكندراني للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، ويجسد «العوضي» فيه دور البطولة إلى جانب زينة، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود حافظ، محمد رضوان، عصام السقا ورحاب الجمل، والوجه الجديد تسنيم مطر.

ويظهر أحمد العوضي خلال الأحداث بشخصية «بكر الإسكندراني»، ويدخل في صراعات عديدة، كما تجمعه علاقة عاطفية مع زينة، وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

- عصابة عظيمة

وتعود الفنانة إسعاد يونس إلى شاشة السينما، بعد غياب استمر نحو 13 عامًا، من خلال فيلم كوميدي يحمل اسم «عصابة عظيمة».

الفيلم من بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفي، رنا رئيس، مصطفى عنبة، فرح الزاهد، و الطفلة لوسيندا سليمان، بجانب ظهور عدد من ضيوف شرف مثل: محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، إبراهيم السمان، وأحمد عزمي.

- الحريفة

ويخوض نور النبوي أولى تجاربه في البطولة المطلقة في عالم السينما، من خلال فيلم الحريفة، ويُشاركه البطولة كل من أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرين، مع ظهور خاص لـ بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، ومن المقرر أن يضم الفيلم تواجد نجم الكرة السابق، أحمد حسام ميدو، كممثل لأول، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، ومن إنتاج شركة «تي فيجن» طارق الجنايني.

‎وتدور أحداث فيلم الحريفة، حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعاً يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.