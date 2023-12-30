سكرتير عام محافظة البحيرة يبحث شكاوى 18 مواطنا في مركز أبو المطامير

عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اليوم، لقاءات مع 18 مواطنا ومواطنة، ممن لديهم مطالب واحتياجات بمركز ومدينة أبو المطامير، إذ عرض كل مواطن بعرض مشكلته واحتياجاته.

ووجه السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة بسرعة إيجاد حلول عاجلة لتلك الاحتياجات والمطالب، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

سرعة حل مشاكل المواطنين في المحافظة

وأكد السكرتير العام المساعد، أن جميع الأجهزة الخدمية والتنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لتقديم خدمة أفضل للمواطن البحراوي، والعمل علي إيجاد حلول فورية وسريعة لكل المعوقات والمشاكل التي تواجه المواطنين في حياتهم اليومية.

وتأتي لقاءات المواطنين في إطار حرص الدولة المصرية على تلبية مطالب واحتياجات المواطنين، والاستماع لشكواهم والعمل على حلها.

تكثيف لقاءات المواطنين في البحيرة

ومن جهتها، وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة باستمرارا عقد لقاءات للمواطنين، من خلال إدارة خدمة المواطنين بكل وحدة محلية بهدف التيسير عليهم ورفع الأعباء عن كاهلهم.