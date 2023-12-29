اجتماع مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بأراضي الإصلاح الزراعي في البحيرة

اجتمع كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، مع كل من مدير عام الإصلاح الزراعي بالبحيرة ومدير عام إدارة الشؤون المالية والإدارية، ومديري إداراتي الرقابة والمتابعة والفتوى بالمحافظة ومديري إدارات الشؤون المالية والملكية الحيازية والأملاك بمديرية الإصلاح الزراعي ومهندسين من إداراتي التخطيط العمراني والمساحة، لاستعراض قرار محضر الاجتماع السابق، وما ورد من الوحدات المحلية بشأن استغلال قطع الأراضي التي تقع بنطاقها والمقام عليها مشروعات ذات النفع العام طبقاً للبيان المقدم من مديرية الإصلاح الزراعي.

بيع قطعة أرض للوحدة المحلية من الإصلاح الزراعي

وأشارت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية ببيع قطعة أرض للوحدة المحلية من الإصلاح الزراعي بقرية فيشا بمسطح 2100 م تعادل 12 قیراط، كما تم بيع مسطح 5600م بقرية كوم النصر، حيث أقرت الوحدة المحلية أنها تصرفت بالبيع وبالتخصيص وبالتأجير لواضعي اليد على تلك المساحات.

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص أن المواقع الواردة بالبيان مسجلة لصالح الوحدة المحلية مستغلة جميعها ومقام عليها مشروعات ذات نفع عام لا تدر ربح.

مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بالأراضي

يأتي ذلك في ضوء قرار محافظة البحيرة الخاص بتشكيل لجنة لمناقشة ما جاء بالكتاب الدوري الصادر من وزارة التنمية المحلية بشأن مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بالأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المقام عليها المشروعات ذات النفع العام التي لا تدر ربح ومراجعة