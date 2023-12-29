ضبط ممرض بتهمة قتل جزار لخلافات الجيرة في البحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة من أحد المستشفيات باستقباله جثة جزار، وبسؤال شقيقته اتهمت ممرضا بالاعتداء على شقيقها بسلاح أبيض «سكين» كان بحوزته وإحداث إصابته التي أودت بحياته، وعللت ذلك لخلافات حول الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.