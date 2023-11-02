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ضبط شخصين لقيامهما بتزوير أختام المشغولات الذهبية في القاهرة

كتب:

محمد بركات
06:25 م | الخميس 02 نوفمبر 2023
وزارة الداخلية - أرشيفية

وزارة الداخلية - أرشيفية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة قيام (شخصين) باستخدام أختام «مقلدة - مغشوشة» خاصة بتحديد عيار الذهب منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية مستخدمين في ذلك أدوات ومعدات محلية الصنع بقصد تزوير الدمغات وغش الذهب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة مُتخذين من إحدى الورش غير المرخصة بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة مركزاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

ضبط 4206 جرامات ذهب

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط كل من (المدير المسؤول له معلومات جنائية - مالك الورشة)، وبحوزتهما (كمية من المشغولات الذهبية وزنت 4206 جرامات مختلفة الأشكال والأوزان – مجموعة من الأدوات المستخدمة في تزوير الدمغات الخاصة بالمشغولات الذهبية – مبلغ مالي).

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأن المبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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