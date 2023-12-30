دعم المستشفى الجامعي في سوهاج بجهاز موجات لعلاج الشوكة العظمية

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه نظراً للإقبال الكبير على خدمات العلاج الطبيعي بالمستشفى الجامعي القديم، تم دعم قسم العلاج الطبيعي بشراء جهاز الموجات الصدمية، بتكلفة 650 ألف جنيه، لسد حاجة الطلب المتزايد اإليه في علاج عدد من الأمراض الخاصة بالأعصاب، مشيراً الى أهمية دور العلاج الطبيعي للمرضى من خلال تأهيلهم وعلاجهم بالاستخدام الأمثل لحركة الجسم الطبيعية، وزيادة كفاءة الأنشطة الحياتية لمرضى إصابات الجهاز العصبي.

علاج الأمراض بالموجات التصادمية

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، إن علاج الشوكة العظمية وحزمة من الأمراض الأخرى بالموجات التصادمية تعد تقنية حديثة، وحققت نتائج جيدة وتؤدي إلى تحسين الالتهابات وبالتالي تخفيف الشعور بالألم، موجهاً شكره للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة لدعمه المستمر لاستكمال جميع الأجهزة التي يحتاجها القسم، والمتوافقة طبياً مع تكنولوجيا العصر.

تكلفة جهاز الموجات التصادمية

وأوضح الدكتور أحمد فتحي مدير المستشفي الجامعي، أن تكلفة الجهاز بلغت 650 ألف جنيه، ويعد الأول من نوعه في المستشفيات الحكومية بسوهاج، مشيرا الي ان سعر الجلسة يقل عن مثيلها خارج المستشفي الجامعة بنسبة 50٪؜ ونتائجها إيجابية بنسبة كبيرة.

وأضاف الدكتور أحمد رشدي العجمي، أستاذ مساعد الروماتيزم بكلية الطب البشري، أن الجهاز يستخدم في علاج إلتهاب عدد من الأمراض منها الأوتار، والأعصاب الطرفية، والشوكة العظمية، والتهاب المفاصل، موضحاً أن مدة الجلسة لا تتجاوز ال 5 دقائق، والمريض يحتاج إلى ثلاث جلسات فقط، والجهاز آمن بالنسبة للحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة.