«أزهرية مطروح»: لا شكاوى من امتحانات صفوف النقل الثانوي اليوم (صور)

قال الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، إن 1560 طالبًا وطالبة من طلاب النقل الثانوي الأزهري بمطروح، أدوا اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/ 2024، وسط متابعات مكثفة من قيادات الأزهر بمطروح دون أي شكاوى من الطلاب.

فرض الانضباط في اللجان

وأضاف رئيس منطقة الأزهر الشريف بمطروح خلال جولته التفقدية في لجان معهد بنين النموذجي، على توفير سبل الهدوء والراحة للطلاب، مشدداً على ضرورة فرض الانضباط، والتأكد من حضور وانصراف جميع المشاركين في العملية الامتحانية، وتذليل كافة العقبات.

لا شكاوى من الجبر وعلم النفس والفقه والمثلثات

وأوضح رئيس منطقة محافظة مطروح أن طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم الأدبي في الفصل الدراسي الأول ادوا في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، امتحان في مادة الفقه وامتحان علم النفس، ‏بينما أدي طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم العلمي امتحان في مادتي الفقه والجبر وحساب ‏المثلثات، فيما أدي طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم الأدبي الامتحان في مادتي الفقه ‏والعروض والقافية، كما أدي طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي ‏الفقه والجبر ولم نرصد شكاوي.، في غرفة عمليات الامتحانات بالمنطقة الأزهرية سواء من أولياء الأمور أو الطلاب.