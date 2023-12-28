«أزهر مطروح»: لا شكاوى من امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية اليوم

أعلن فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح، اليوم الخميس، ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول، لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي، وسط متابعات مكثفة من قيادات الأزهر بمحافظة مطروح.

توفير البيئة المناسبة للطلاب

وتابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أنّ امتحانات الفصل الدراسي الأول للنقل، بلجنة بنين مطروح النموذجية، سارت على ما يرام، وجرى الالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات، توفير البيئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر، مشددًا على فرض الانضباط، وإنهاء أعمال التصحيح والرصد بكل شفافية دون تأجيل.

لا شكاوى من الامتحانات

وقال رئيس منطقة الأزهر الشريف في مطروح، إنّ طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، يؤدون امتحانات اليوم الختامي في مادتي العلوم والمهارات المهنية، بينما امتحن طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية، ولا توجد أية شكاوى تلقتها غرفة عمليات الامتحانات في المنطقة الأزهرية، ومن المقرر أنّ تبدأ امتحانات النقل الثانوي للقسمين العلمي والأدبي، اعتبارًا من السبت المقبل.