عاجل.. بشرى سارة لملايين المصريين يوم الاثنين المقبل

ينتظر العديد من المواطنين قدوم العام الجديد 2024، الذي يحمل أخبارا سارة لأصحاب المعاشات، إذ يبدأون بداية من بعد غد الاثنين، الأول من يناير، صرف معاشات شهر يناير 2024، بعد إقرار زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاش.

رفع الحد الأقصى والأدنى

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رفع الحدين الأقصى والأدني لأصحاب المعاشات المنخفضة بعد سن التقاعد، ممن انتهت خدمتهم أول يناير 2024.

الحصول على الزيادة في يناير

وحسب ما حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية سيجري رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700، ورفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه.

كما أن المعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1 يناير 2024، سيكون للحد الأدنى 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيهات.

كما أن المعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1 يناير 2024 سيكون للحد الأقصى 10080 جنيها بدلاً من 8720 جنيها.

وجاء قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى تطبيقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019.