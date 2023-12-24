اعرف قيمة زيادة المعاشات شهر يناير 2024

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في صرف زيادة المعاشات شهر يناير 2024 للمستحقين المستفيدين من قرار الزيادة وهم أصحاب معاش 1105 جنيهات (الحد الأدنى) وأصحاب معاش 8720 جنيها (الحد الأقصى)، في يوم الاثنين الموافق 1 يناير المُقبل 2024.

زيادة المعاشات شهر يناير 2024

وتستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في صرف زيادة المعاشات شهر يناير 2024، بداية من يوم 1 يناير وتستمر على مدار 6 أيام متتالية، حيث تبلغ قيمة زيادة المعاشات 195 جنيهًا كحد أدنى، ليزيد الحد الأدنى للمعاشات من 1105 إلى 1300 جنيه، كما تبلغ أقصى زيادة 1360 جنيهًا، بعد زيادة الحد الأقصى للمعاشات من 8720 جنيه إلى 10080 جنيهًا.

زيادة الاشتراك التأمين للحدين الأدنى والأقصى

أما بالنسبة للزيادة الخاصة بالاشتراك التأمين للحدين الأدنى والأقصى ارتفع الأدنى من 1700 جنيه إلى 2000 جنيه، والأقصى من 10900 جنيه إلى 12600 جنيه.

ويستطيع المواطنون المستحقون للمعاش، صرفه من خلال عدد من الأماكن منها منافذ شركة فوري، منافذ البريد المصري، ماكينات الصرف الآلي ATM المتوفرة في أماكن عدة داخل المحافظات، المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول.