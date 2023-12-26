الصرف بعد 5 أيام.. مَن المستفيدون من زيادة المعاشات أول يناير 2024؟

أيام قليلة، وتبدأ الدولة في صرف المعاشات بالزيادة الجديدة، التي أعلن عنها اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتأتي في إطار حرص الدولة على توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية للمواطنين وتوفير سبل العيش الجيد لهم، خاصة في ظل توجيهات القيادة السياسية بذلك.

المستفيدون من زيادة المعاشات

يبدأ صرف المعاشات بعد 5 أيام، وفي التقرير التالي تُجيب «الوطن» على تساؤل «مَن المستفيدون من زيادة المعاشات أول يناير 2024؟»، وفق ما أعلن اللواء جمال عوض، موضحاً أن الهيئة تبدأ في صرف زيادة المعاشات شهر يناير 2024 للمستفيدين من قرار الزيادة.

المستفيدون من زيادة المعاشات أول يناير 2024، هم أصحاب معاش 1105 جنيهات، الحد الأدنى، ليرتفع إلى 1300 جنيه، وأصحاب معاش 8720 جنيها، الحد الأقصى، ليرتفع إلى 10080 جنيه، ومن المقرر أن يكون الصرف يوم الاثنين المقبل، الموافق 1 يناير 2024، وذلك لمن تنتهي خدمتهم بداية من أول يناير 2024.

الحد الأقصى لقيمة المعاشات

وفق الزيادة الجديدة، فإن الحد الأقصى لقيمة المعاشات، سيصل إلى 10080 جنيها بدلا من 8720 جنيها، ويأتي ذلك بالتزامن مع اتخاذ قرارات برفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه.

كما جرى رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه، وذلك تطبيقا للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

أماكن صرف المعاشات

- منافذ شركة فوري

- منافذ البريد المصري

- ماكينات الصرف الآلي ATM المتوفرة في أماكن عدة داخل المحافظات

- المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول.